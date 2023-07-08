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Коммерсантъ FM
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Израильтяне опять вышли на протесты против судебной реформы

В Израиле прошли очередные демонстрации против судебной реформы, которые не утихают с января. Сегодня десятки тысяч людей вышли на улицы городов по всей стране, сообщает AP. В центре Тель-Авива собралось около 150 тыс. человек, масштабные митинги прошли в Иерусалиме и других крупных городах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне протестов в марте приостановил обсуждение реформы для переговоров с оппозицией, однако в июне объявил о возвращении к ней. Ожидается, что на следующей неделе парламент проведет первое из трех голосований по первому новому законопроекту. Он ограничивает полномочия Верховного суда оспаривать решения правительства, министров и выборных должностных лиц, сообщает Reuters.

Ситуация с судебной реформой отразилась и на экономике Израиля — с начала ее обсуждения в январе курс национальной валюты нового шекеля упал более чем на 5%. Лидеры протестного движения тем временем объявили о планах усилить демонстрации на следующей неделе.

Мария Федотова

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