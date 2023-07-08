Министр окружающей среды Украины оценил ущерб от конфликта в €102 млн ежедневно

Из-за нанесенного в результате конфликта ущерба окружающей среде Украина теряет около €102 млн в день. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. По его словам, в эти цифры не входят последствия от ЧП на Каховской ГЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Фото: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

«Сегодня имеем уже около €51 млрд, или 2 трлн грн, экологических убытков»,— заявил господин Стрелец (цитата по Telegram-каналу министерства). По его словам, это значит, что каждый день конфликта приносит минимум €102 млн, или 4 млрд грн, экологических убытков.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена Каховская ГЭС, в результате вода затопила левый и правый берега Днепра. Посол Украины в Германии Алексей Макеев оценивал ущерб от разрушения Каховской ГЭС в $14 млрд. Власти Херсонской области оценили его в 40 млрд руб.

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Мария Федотова