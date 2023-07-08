Пропавшую в июне молодую маму нашли мертвой в лесу Свердловской области

Тело 18-летней мамы из Буланаша (Свердловская область) Анастасии Евдокимовой, пропавшей почти три недели назад, нашли в лесном массиве недалеко от поселка. Девушку нашел полицейский-кинолог, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Тело находилось у черемухи. Имевшиеся на нем характерные татуировки в виде поцелуя, колобка с ножом и другие приметы позволили идентифицировать девушку. В связи с этим обстоятельством поисковые мероприятия, в которых сегодня было задействовано порядка 60 полицейских, прекращены. Видимые признаки криминала отсутствуют»,— отметил полковник Горелых.

Анастасия Евдокимова пропала еще 21 июня. В СМИ сообщалось, что дома ее ждал двухлетний сын. По данным полиции, после ухода девушка присылала супругу сообщения, где «со слезами говорила, что не намерена дальше жить с ним, и просила, чтобы ребенок остался с отцом». Для установления обстоятельств исчезновения супруга и знакомых Анастасии Евдокимовой проверили по детектору лжи.

Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что следователи осмотрели место происшествия. «Согласно предварительному заключению, признаков того, что в отношении девушки могли быть совершены противоправные действия со стороны посторонних лиц, не имеется»,— отметил он.

Напомним, ранее в Екатеринбурге мертвым нашли шестилетнего Далера Б. О том, что мальчик пропал стало известно 26 июня. Тогда сообщалось, что ребенок ушел из дома и не вернулся. Но 29 июня силовики нашли тело в большой сумке на территории гаражного комплекса в 300 метрах от его дома. Установлено, что ребенок скончался еще несколько месяцев назад. Сейчас по факту смерти ребенка расследуется несколько уголовных дел.

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