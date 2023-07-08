Правительство РФ выделило 2,5 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму и Севастополе

Правительство РФ выделило из резервного фонда более 2,5 млрд руб. на поддержку крымских и севастопольских организаций и предпринимателей, работающих в туриндустрии. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Сегодня важно принять все необходимые меры, чтобы предприятия туристического сектора могли сохранить свои коллективы, продолжили вести бизнес и были готовы принимать всех, кто хочет отдохнуть в Крыму»,— отметил Михаил Мишустин.

Средства будут направлены для единовременной выплаты более чем 3,5 тыс. компаний. Они получат средства при сохранении не менее 80% сотрудников до 1 октября 2023 года.

Решение о выделении средств было принято на заседании правительства РФ 6 июля. В марте на традиционном совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя глава республики Сергей Аксенов попросил президента РФ Владимира Путина выделить турбизнесу регионов 2 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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