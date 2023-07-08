Депутат Толстой назвал запрет смены пола вопросом нацбезопасности России

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российские власти будут вводить ограничения на смену пола в России до установления полного запрета. По его словам, это не ограничение прав граждан, а вопрос национальной безопасности России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы доведем начатое до конца и не дадим оставить какие-либо лазейки, как бы кому этого не хотелось. Работа будет продолжена вплоть до установления полного запрета. И это не вопрос ограничения чьих-то там свобод, это вопрос национальной безопасности»,— заявил вице-спикер (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня, 8 июля, председатель Думы Вячеслав Володин сказал, что в течение июля Госдума примет окончательное решение о запрете смены пола. По словам господина Толстого, несмотря на сопротивление общества, законопроект будет принят Госдумой.

Он также добавил, что патриаршая комиссия по вопросам семьи предлагает также предусмотреть «инструменты защиты» российских детей, которые находятся на усыновлении в тех странах, где разрешена смена пола.

Закон о запрете смены пола (речь идет об исправлении как первичных, так и вторичных половых признаков) был принят Госдумой в первом чтении 14 июня. Законопроект разрешает проводить операции по изменению половых признаков только для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей (гипогенитализм, гонадная дисгенезия и др.). Однако и в этом случае решение должна принять врачебная комиссия федерального государственного учреждения.

Поправки также запрещают ЗАГСам исправлять документы на основе справок о смене пола. Источники «Ъ» в Госдуме утверждают, что законопроект разработали из-за участившихся случаев предоставления справок о смене пола в военкоматы.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Кем родишься, тем и пригодишься».

Анастасия Ларина