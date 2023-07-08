МВД Франции отрицает обращение к израильским коллегам по вопросу подавления протестов

Министерство внутренних дел Франции отрицает информацию о том, что оно обращалось к израильской полиции для консультации по вопросам антикризисного управления на фоне массовых протестов. Ранее об этом писала газета Israel Hayom, ссылаясь на слова заместителя начальника отдела полицейских операций Израиля Шимона Нахмани.

«Для борьбы с насилием на прошлой неделе Франция полагалась исключительно на свои внутренние силы безопасности. Она не привлекала никаких иностранных служб»,— говорится в заявлении французского МВД в Twitter.

Публикацию сопровождает скриншот статьи издания Middle East Eye, которое, ссылаясь на Israel Hayom, сообщило об обращении МВД Франции к полиции Израиля. Сейчас в статье Middle East Eye уже опубликован комментарий МВД Франции.

Как утверждает Israel Hayom, господин Нахмани в ходе слушаний Комитета национальной безопасности в Кнессете (израильский парламент) 7 июля заявил, что МВД Израиля недавно получило от французских коллег просьбу поделиться опытом борьбы с массовыми беспорядками.

В Израиле массовые протесты начались из-за судебной реформы, которая в случае принятия предоставит политикам больше власти при отборе судей, ослабив авторитет Верховного суда. Многотысячные акции протеста проходили в стране каждую неделю. В марте премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приостановил реализацию реформы и начал межпартийные переговоры, однако лидеры оппозиции Яир Лапид и Бенни Ганц вышли из дискуссий 14 июня. Протесты продолжаются до сих пор.

Массовые протесты во Франции начались 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера — 17-летнего Нахеля. Было задержано 4 тыс. человек, под стражу заключено около 400 участников. Среди задержанных множество несовершеннолетних. Разграблены сотни магазинов и отделений банков. 5 июля глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что беспорядки прекращены на всей территории страны.

Подробнее о протестах во Франции — в публикации «Ъ» «Франция пересиливает погромы».

Эрдни Кагалтынов