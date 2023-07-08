Парковку ограничат в центре Нижнего Новгорода из-за строительства метро

Остановку и стоянку автомобилей запретят на нескольких участках в центре Нижнего Новгорода из-за подготовки стройплощадки под приемный котлован новой станции метро на площади Свободы. Об этом сообщили в мэрии.

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Парковку ограничат около автобусных остановок на улицах Алексеевской, Звездинке, Ковалихинской, Горького, Октябрьской и на участке улицы Володарского (от улицы Варварской до Ошарской), где введут двустороннее движение.

Из-за строительства метро с 8 июля перекрыта площадь Свободы и участки на прилегающих улицах. Возобновить движение для личных автомобилей планируется осенью. На время перекрытий изменятся маршруты общественного транспорта, появятся новые остановки.

Продлением Автозаводской линии метро занимается «Моспроект-3», цена контракта — 35,5 млрд руб. Две станции — на площади Сенной и площади Свободы — планируется построить к 2026 году.

Елена Ковалева