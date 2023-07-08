Посольство РФ: воззвания США о химоружии разбиваются о решение поставить Киеву кассетные боеприпасы

Посольство РФ в США прокомментировало заявление Вашингтона об уничтожении всех запасов химического оружия. Москва отвергла прозвучавшие в этом заявлении обвинения в наличии у России незадекларированного химоружия. Посольство также обратило внимание, что заявление было опубликовано на фоне решения Белого дома поставить Украине кассетные боеприпасы, несмотря на возражения правозащитников.

«В наш адрес вновь брошены обвинения: РФ якобы обладает незадекларированным запасом боевых отравляющих веществ. Видимо, здесь исходят из того, что в таком контексте явно запоздалое выполнение США своих международных обязательств будет выглядеть достойно»,— говорится в комментарии посольства в Telegram.

Посольство напомнило, что Россия завершила уничтожение арсеналов химоружия еще в 2017 году, это было подтверждено Организацией по запрещению химического оружия. Российские дипломаты призвали США «на деле доказать приверженность провозглашаемым благим намерениям» и «прекратить политизировать деятельность ОЗХО и не превращать эту организацию... в орудие борьбы с неугодными Вашингтону государствами».

«Псевдогуманистические воззвания США о необходимости избавления человечества от ужасов применения смертоносных вооружений разбиваются вдребезги о решение поставить Киеву кассетные боеприпасы»,— добавило посольстов.

Президент США Джо Байден сообщил об уничтожении всех запасов химоружия накануне, 7 июля. Вместе с тем он обвинил Россию и Сирию в «незаявленных программах» по такому вооружению. Москва и Дамаск такие обвинения неоднократно отвергали. Организация по запрещению химического оружия после сообщения Белого дома заявила, что все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены.

Леонид Уварчев