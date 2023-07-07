В Екатеринбурге число заразившихся менингококковой инфекцией сотрудников Ozon выросло до десяти

Число заразившихся менингококковой инфекцией сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге за день увеличилось до десяти, сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора Свердловской области.

По данным Минздрава, утром 7 июля было восемь заразившихся менингококковой инфекцией человек. Шесть из них сейчас проходят лечение в Сысертской ЦРБ, еще двое — госпитализированы в ГКБ №40. Состояние всех пациентов удовлетворительное.

Как сообщил Роспотребнадзор, за всеми контактными по месту работы и проживания продолжается медицинское наблюдение. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе Ozon, на складе продолжают работать медицинский пост. К вечеру 7 июля специалисты осмотрели почти 1,1 тыс. человек и вакцинировали от менингококка 660 работников склада.

Напомним, ранее стало известно о смерти двух сотрудников склада Ozon от менингококковой инфекции. По данному факту свердловские следователи начали проверку. «Это ужасная трагедия для их родных, мы скорбим вместе с ними и сделаем все возможное, чтобы защитить остальных работников. В ближайшее время близкие погибших получат финансовую помощь от Ozon»,— прокомментировали в компании смерть сотрудников.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте