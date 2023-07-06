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В Екатеринбурге с менингококковой инфекцией госпитализированы шесть человек, следователи начали проверку

Свердловские следователи начали проверку из-за смерти двух человек от менингококковой инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Как уточнили в областном Минздраве, с этим диагнозом госпитализированы шесть человек. У зараженных выявлены положительные результаты лабораторных исследований, а их состояние оценивается, как удовлетворительное.

Напомним, ранее стало известно о смерти двух сотрудников распределительного центра Ozon от менингококковой инфекции. В пресс-службе интернет-магазина сообщили, что в компании введен масочный режим, у сотрудников измеряют температуру, а поверхности обрабатывают антисептиком.

Полина Хабарова

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