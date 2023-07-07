Число госпитализированных с менингококковой инфекцией сотрудников Ozon в Екатеринбурге достигло восьми человек

В минздраве Свердловской области сообщили, что по состоянию на утро 7 июля с менингококковой инфекцией шесть пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, еще двое — госпитализированы в ГКБ №40. Состояние всех пациентов удовлетворительное.

Напомним, ранее стало известно о смерти двух сотрудников распределительного центра Ozon от менингококковой инфекции. По данному факту свердловские следователи начали проверку. В компании сообщили о введении масочного режима. Кроме того, у сотрудников измеряют температуру, а поверхности обрабатывают антисептиком.

Диана Сунагатуллина

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