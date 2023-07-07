Поддерживать информсети Росалкогольрегулирования за 474 млн рублей будет компания из Петербурга

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) подвела итоги конкурса на оказание услуг по организации и функционированию многоуровневой службы технической поддержки для сопровождения информационных систем. Как сообщается на сайте госзакупок, подрядчиком выбрана петербургская компания АО «Центринформ». С ней будет подписан контракт на сумму 474,2 млн рублей.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет организовать работу четырех линий технической поддержки для эксплуатантов систем заказчика, внешних пользователей и для органов исполнительной власти субъектов РФ. Помимо этого, исполнителю предстоит проводить регулярную профилактическую чистку оборудования. Также компания-подрядчик должна будет в срок до 20 ноября 2023 года перенести 32 базы данных в удаленный ЦОД заказчика.

Срок исполнения контракта — до 31 октября 2025 года.

По данным системы СПАРК, АО «Центринформ» зарегистрировано в 2017 году в Петербурге. За 2022 год выручка компании составила более 1 млрд рублей, чистая прибыль — более 26 млн руб. В портфеле госзаказов числятся более 1,2 тыс. контрактов на общую сумму более 3 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ИТМО Хайпарк в городе-спутнике Южный построят центр обработки данных к третьему кварталу 2025 года. Первым резидентом технологической долины станет IT-компания «ОБИТ».

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