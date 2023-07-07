Reuters: в Сирии проведена спецоперация по переподчинению бойцов ЧВК «Вагнер»

Во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в России сирийские власти и российские военные приняли меры против присутствовавших в Сирии бойцов компании, сообщает агентство Reuters со ссылкой на шесть источников. Чтобы предотвратить последствия начавшейся попытки мятежа, бойцам «Вагнера» предписали заключить новые контракты с Минобороны РФ или немедленно покинуть Сирию.

После того как основатель ЧВК Евгений Пригожин объявил о своем «марше», группу российских военных офицеров быстро направили в Сирию, чтобы помочь взять под контроль силы «Вагнера», сообщил региональный военный источник, близкий к Дамаску, и два сирийских источника, осведомленные о событиях.

Военная разведка Сирии отключила стационарные телефоны и интернет-соединения 23 июня в районах, где были развернуты силы ЧВК, чтобы помешать им общаться между собой, с компанией в России и с родственниками на родине, сообщили три источника.

По словам старшего офицера Республиканской гвардии, сирийского источника в службе безопасности и двух сирийских источников, проинформированных о развитии событий, к утру 24 июня сирийская военная разведка и представители Министерства обороны России тесно координировали действия, чтобы изолировать бойцов «Вагнера» и контролировать их.

По словам офицера Республиканской гвардии и одного из сирийских источников, проинформированных о событиях, около десятка командиров «Вагнера», дислоцированных в центральной провинции Сирии Хомс и других районах, были вызваны на российскую базу в Хмеймим. Офицер сказал, что это произошло «в первые часы мятежа».

К 24 июня бойцам ЧВК в Сирии было предложено подписать новые контракты, по которым они подчиняются непосредственно Минобороны РФ, сообщили источники. По их словам, зарплата бойцов «Вагнера» была урезана.

Те, кто отказался от этих условий, были вывезены российскими самолетами в последующие дни, сообщили два из этих источников. Одним из мест, куда из вывезли, могло стать Мали, однако официального комментария из Мали не последовало. Один из источников сказал, что вывезли «десятки» человек.

В Сирии ЧВК «Вагнер» участвовала в военных миссиях и обеспечении безопасности нефтяных объектов, о гибели ее бойцов в республике начали сообщать с 2015 года, передает Reuters. Присутствие ЧВК в Сирии составляло от 250 до 450 человек, сообщили два сирийских источника.

Правительство Сирии, Министерство обороны России и ЧВК «Вагнер» в России комментариев не предоставили. Дамаск публично попытку мятежа в России 23–24 июня не комментировал.

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Мария Федотова