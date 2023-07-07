ООН: с начала конфликта на Украине погибли более 9,1 тыс. мирных жителей

С 24 февраля 2022 года по 30 июня 2023 года на Украине погибли 9177 мирных жителей, 15 993 пострадали, следует из обновленной статистики управления верховного комиссара ООН по правам человека.

За время конфликта на Украине зафиксировано 1630 жертв среди детей: 535 убитых и 1095 раненых. Из числа погибших среди детей, пол которых был установлен, мальчики составили 57,2%, девочки — 42,8%. Среди жертв, чей пол был известен, мужчины составили 61% , а женщины — 39%.

В ООН уточнили, что им известно как минимум о 6 погибших и 16 раненых в Крыму и Севастополе, а также о 58 погибших и 229 раненых в других приграничных российских регионах.

В Управлении верховного комиссара ООН отмечают, что реальное число жертв среди гражданского населения может быть выше, поскольку многие сообщения об отдельных жертвах все еще ожидают подтверждения.

Что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов