В крепости «Орешек» сняли мемориальную доску узникам-полякам

В крепости «Орешек» в Шлиссельбурге пропала памятная доска узникам-полякам. Об этом 7 июля сообщает областной портал 47news со ссылкой на очевидцев.

Пропажу во время посещения музея заметил один из посетителей. Как написал в соцсетях мужчина, смотрители культурного объекта пояснили, что доску демонтировали за день до его прихода.

Официальные лица ситуацию комментировать отказываются, уточняет издание. Однако в комитете по культуре и Государственном музее истории Санкт-Петербурга (к нему относится крепость «Орешек») заявили, что «начнут искать ответы» лишь после официальных обращений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге пропала мемориальная доска с бывшего СИЗО «Кресты» с известной цитатой из поэмы Анны Ахматовой «Реквием». Спустя некоторое время стало известно, что ее специально снял и позже передал полиции петербургский адвокат Владимир Филатов.

Татьяна Князькова

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