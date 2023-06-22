Петербургский адвокат передал в руки полиции пропавший с «Крестов» мемориал поэтессе Анне Ахматовой

Петербургский адвокат Владимир Филатов снял со здания бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге мемориальную табличку поэтессе Анне Ахматовой, а затем передал в руки полиции. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что табличку якобы украли. Как рассказал «Ъ-СПб» сам юрист, сделал он это, чтобы спасти доску от вандалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стена на здании бывшей тюрьме "Кресты", где была установлена мемориальная доска с цитатой из поэмы "Реквием" поэтессы Анны Ахматовой.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Стена на здании бывшей тюрьме "Кресты", где была установлена мемориальная доска с цитатой из поэмы "Реквием" поэтессы Анны Ахматовой.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

«Собственник “Крестов” теперь непонятен, поэтому табличка может быть разбита или выкинута, чтобы этого не произошло, я решил взять ее и отдать полиции», – сказал он. Адвокат рассчитывает, что сотрудники правоохранительных органов передадут мемориал в «Новые Кресты» («Кресты-2», следственный изолятор «Колпино»). «Ну а там установят ее — не глупые же»,— отметил господин Филатов.

Табличка не стоит на балансе ни у комитета по культуре Петербурга, ни в региональном УФСИН. В пресс-службе финансового института развития в жилищной сфере «Дом.РФ», которому в конце мая полностью отошло здание «Крестов», также ранее сообщили «Ъ», что их сотрудники не снимали памятную доску. В городских изданиях после инцидента писали, что по поводу пропажи никто в полицию не обращался. Как пояснил адвокат Владимир Филатов, доска пролежала у него в багажнике машины два-три дня, а после он отдал ее полковнику МВД, имя которого не запомнил.

На прошлой неделе депутат фракции «Яблоко» в Законодательном собрании города Борис Вишневский призвал губернатора Петербурга Александра Беглова и главу «Дом.РФ» Виталия Мутко принять срочные меры, чтобы вернуть ее на место. После этого обращение от имени коллег с просьбой восстановить мемориальную табличку поэтессе также направил писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Андрей Кучеров

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте