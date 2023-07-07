Взрывная вина

На предприятии «Промсинтез» в Чапаевске во время проведения ремонтных работ днем 7 июля произошел взрыв. В результате шесть человек погибли, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Причины происшествия выясняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области

Фото: promsintez.su Завод «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области

Фото: promsintez.su

Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) после происшествия на заводе «Промсинтез» в Чапаевске. В результате взрыва погибли шесть человек, еще двое получили ранения.

АО «Промсинтез» является преемником самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ, основанного в 1911 году военным советом при Военном министерстве Российской Империи. По данным официального сайта компании, предприятие входит в число основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Завод производит различные взрывчатые вещества — от нитробензола до готовых тротиловых шашек, предназначенных для открытых и подземных работ в горной промышленности, взрывных работ в забоях и выработках рудников и шахт. Продукция поставляется и на экспорт.

Спустя два часа после взрыва на предприятии депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что причиной происшествия на «Промсинтезе» могли стать остатки взрывчатых веществ в старых трубах. По словам политика, перед взрывом там проводились сварочные работы. Получить комментарий от представителей АО «Промсинтез» не удалось, телефоны предприятия не отвечают.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что о причинах происшествия пока говорить преждевременно, а «в ситуации разберутся компетентные специалисты».

Глава региона поставил на особый контроль оказание медицинской помощи пострадавшим. Также он заявил о готовности помочь родственникам погибших.

В 2015 году управление Росприроднадзора по Самарской области привлекло «Промсинтез» к административной ответственности по ст. 8.21 ч. 2 КоАП РФ. По данным ведомства, из-за неправильных действий персонала чапаевского предприятия и отступления от технологического режима над городом образовалось облако с высокой концентрацией серной кислоты.

В июне 2023 года на федеральном казенном предприятии «Тамбовский пороховой завод» в Котовске во время ремонтных работ произошел взрыв. В результате погибли пять работников подрядной организации, еще 13 человек получили ранения. Позже было установлено, что причиной происшествия стал демонтаж оборудования для пироксилина с использованием электроинструмента.

Андрей Сазонов, Самара