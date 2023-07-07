В Санкт-Петербурге зафиксирован стремительный рост менингококковой инфекции

Роспотребнадзор 7 июля опубликовал статистику, согласно которой за последние полгода в Санкт-Петербурге менингококковой инфекцией заразилось 17 человек.

В 2022 году такое количество случаев было зафиксировано за целый год, а в 2021 году за тот же период инфекция была выявлена лишь у девяти человек.

Роспотребнадзор информирует, что трое из заболевших — дети. Кроме того, по новой статистике, в городе выявлен случай с летальным исходом.

«Вакцинация — единственный эффективный способ защитить ребенка от менингококковой инфекции и ее осложнений»,— предупреждают в Telegram-канале ведомства.

Татьяна Князькова, Санкт-Петербург