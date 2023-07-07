Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за импортируемой из Японии продукцией

Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за продукцией, импортируемой из Японии, после сообщений о намерении Токио начать сброс в океан радиоактивной воды. Речь идет о жидкости, которая использовалась для охлаждения реакторов на АЭС «Фукусима-1».

«С целью недопущения поступления в оборот на территорию РФ водных биоресурсов и продукции из них (рыба, рыбные продукты, морепродукты и т.д.), произведенных в Японии с повышенным содержанием радионуклидов, Роспотребнадзором дано поручение территориальным органам усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в РФ вышеуказанной продукции, а также контроль в обороте»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация с поставками рыбы и морепродуктов из Японии в Россию находится на особом контроле ведомства.

Ранее о намерении усилить контроль за поставляемой из Японии рыбой и другой продукцией заявили власти Китая.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году. В результате на первом, втором и третьем реакторах расплавилось ядерное топливо. На протяжении последних лет воду, которая используется для охлаждения реакторов, после очистки от радионуклидов хранили в установленных на станции специальных резервуарах. Однако ежедневно прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. В настоящее время резервуары заполнены почти на 90%.

В связи с этим правительство Японии решило в августе 2023 года начать сброс очищенной воды в океан. План Токио поддержало Международное агентство по атомной энергии. В докладе агентства отмечалось, что сброс очищенной воды окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «"Фукусиму" сливают в море».

Александр Кислов