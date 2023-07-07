Словакия и Украина договорились наладить совместное производство гаубиц Zuzana 2

Президент Словакии Зузана Чапутова на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским объявила о совместном соглашении о дополнительном производстве гаубиц Zuzana 2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radovan Stoklasa, Reuters Фото: Radovan Stoklasa, Reuters

«Странам удалось заключить контракт на производство дополнительных словацких гаубиц Zuzana 2. Первые партии должны быть доставлены в Украину уже этим летом»,— сообщила госпожа Чапутова (цитата по сайту Aktuality.sk). Сроки реализации всего проекта она не назвала.

Словакия больше не может участвовать в новых программах по поставке вооружения Украине, так как сама испытывает в них нехватку, отметила госпожа Чапутова. По ее словам, Словакия может передать на нужды украинской армии лишь боеприпасы.

Zuzana 2 — самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм. 17 января сообщалось о завершении Словакией контракта на поставку гаубиц Zuzana 2 на Украину. Тогда же сообщалось, что словацкий завод Konstrukta-Defence начал работу над следующей партией из 16 САУ для ВСУ.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов