Ярославский суд отменил действующий тариф на отопление для рыбинских потребителей

Ярославский областной суд удовлетворил исковое заявление региональной прокуратуры и признал недействующим приказ областного департамента регулирования тарифов о тепловом тарифе для ООО «Рыбинская генерация». Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский областной суд

Фото: Ъ-Ярославль Ярославский областной суд

Фото: Ъ-Ярославль

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», прокуратура проверила обоснованность корректировки тарифа на тепловую энергию для рыбинских потребителей и сочла, что часть затрат, включенных в тариф, были экономически необоснованны. За минувший год таких затрат было 38 млн, а за 2021-2022 годы — более 70 млн руб.

«Принятое решение привело к возложению дополнительной финансовой нагрузки на потребителей, вынужденных оплачивать в составе платы за потребленные ресурсы не предусмотренные законодательством расходы»,— посчитали в прокуратуре.

Департамент регулирования тарифов иск не признал, выводы прокуратуры там называли «несоответствующими действительности». Региональные власти отмечали, что в затратах был учтен договор факторинга (поставка товаров на условиях отсрочки платежа за плату) вместо обычного кредитного договора с банком, что снижало, а не повышало затраты «Рыбинской генерации». Суд в данном вопросе оказался на стороне истца.

«В судебном заседании представители прокуратуры привели доводы о том, что договор на оказание услуг по управлению кредиторской задолженностью теплоснабжающей организации не относится к числу договоров, затраты по которым могут быть учтены при установлении тарифа. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме»,— рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд возложил на департамент обязанность принять заменяющий правовой акт о тарифе на тепловую энергию для «Рыбинской генерации». Решение Ярославского областного суда может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции. В прокуратуре добавили, что «вопрос перерасчета» для потребителей будет решаться после того, как нынешнее решение вступит в законную силу.

Андрей Иванов