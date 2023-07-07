На улице Салова вновь загорелись покрышки

Новое возгорание случилось на улице Салова, д. 27 во Фрунзенском районе Петербурга, где двумя днями ранее тушили мощный пожар на площади 3,5 тыс. кв. метров.

Как сообщили в пятницу, 7 июля, в региональном управлении МЧС, информация о горении автомобильных шин по тому же адресу поступила в 15:27. Площадь очага возгорания на этот раз составила 10 кв. метров.

Пожар ликвидировали примерно через 20 минут силами 2 единиц техники и 10 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

Напомним, крупный пожар на улице Салова произошел в среду, 5 июля. Огонь тушили по рангу №2. С открытым огнем спасателям удалось справиться лишь поздним вечером. При этом на завалах еще происходило тление.

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