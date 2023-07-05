В Петербурге потушили крупный пожар на свалке покрышек

МЧС ликвидировала открытое горение на территории промышленного предприятия на улице Салова, где загорелась свалка отработанных покрышек. Пожар успел распространиться по площади 3,5 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«В 20:59 ликвидация открытого горения. Происходит тление в завалах на площади 200 кв. метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали»,— говорится в сообщении МЧС.

Пожар на предприятии на улице Салова, 27 во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга начался днем 5 июля. Изначально сообщалось о 400 кв. м. горения. Пожару присвоили ранг № 2. Огонь удалось ликвидировать силами девяти единиц техники и 41 человека личного состава МЧС. Прокуратура города организовала проверку по факту возгорания, а также взяла на контроль ход и результаты собственной проверки МЧС.

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