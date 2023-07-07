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Коммерсантъ FM
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Детский перепой

Подростки в Первоуральске массово отравились спиртным

В Первоуральске (Свердловская область) группа подростков с отравлением попала в больницу после распития алкоголя на берегу местного пруда. Совершеннолетняя знакомая купила для них более 30 бутылок спиртного: пиво, водку, коньяк и ликер, а также одну пачку печенья. Состояние подростков оценивается как удовлетворительное. Полиция и следователи проводят проверку и устанавливают все причины происшедшего. Родителям пострадавших грозит штраф за ненадлежащее воспитание детей, а подруге, купившей алкоголь,— штраф за вовлечение несовершеннолетних в его употребление.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Информация об отравлении детей алкоголем в Первоуральске поступила в полицию от фельдшера скорой помощи вечером 6 июля. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Четверо пострадавших были госпитализированы с автобусной остановки "Гора поселка Пильное". Среди них — девочка 2010 года рождения из полной семьи и ее ровесники из других школ. Все эти подростки на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоят»,— сказал полковник Горелых.

Двоих пострадавших поместили в детскую больницу, еще двоих с токсическим отравлением — в реанимационное отделение другой больницы. Врачи оказали им всю необходимую медицинскую помощь и отпустили их домой.

Предварительно установлено, что десять подростков употребляли спиртное на берегу местного пруда. По словам Валерия Горелых, алкоголь по их просьбе покупала 20-летняя знакомая Екатерина. Во время допроса она призналась, что в трех магазинах купила около 20 бутылок пива Essa. После этого по дороге к пруду купила три бутылки водки «Березка», бутылку коньяка, бутылку ликера и еще семь бутылок пива Essa. Из еды девушка взяла только пачку печенья. «От такой "шикарной" еды и такого количества смешанного алкоголя не только подросток, но даже крепкий мужик вскоре почувствовал бы себя плохо»,— заявил полковник Горелых.

После случившегося прокуратура, полиция и следователи начали проверку. Старший помощник руководителя регионального управления СКР Александр Шульга рассказал, что следователи проверяют возможное наличие признаков ст. 238 УК (реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), устанавливают причины происшедшего и опрашивают свидетелей.

Назначены экспертизы, которые установят степень тяжести вреда, причиненного здоровью детей.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила, что местное ведомство даст правовую оценку деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними и проконтролирует установление места реализации напитков.

В отношении родителей пострадавших планируется возбудить административные дела по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание несовершеннолетних), заявил Валерий Горелых. Им грозит предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 руб. Екатерине, купившей спиртное, грозит административное дело по ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя). Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.

Расследование происшедшего находится на контроле начальника свердловского главка МВД Александра Мешкова. По словам Валерия Горелых, он направил на место дополнительные силы для анализа мер, принятых в том числе администрацией города по занятости молодежи в летний период.

Катерина Якушева, Екатеринбург

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