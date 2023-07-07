Зеленский заявил о преимуществе России в дальнобойном оружии

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Праге заявил, что вооруженные силы страны нуждаются в дальнобойном оружии не только для наступления, но и для обороны. По его словам, Россия сейчас имеет преимущество в таком виде вооружения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES., Reuters Фото: Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES., Reuters

«Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию выполнять. Сложно, если честно, проводить оборонительную операцию. Это очень сложно. То, что ты защищаешь свою землю и не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы одолеть врага»,— заявил президент Украины (цитата по украинскому изданию «Подробности»).

Владимир Зеленский отметил, что сейчас ведутся переговоры о получении еще более дальнобойного оружия с союзниками, в том числе с США. Он также выразил благодарность премьер-министру Чехии Петру Фиале, правительству и всей Чехии за «новый мощный, очень своевременный оборонный пакет для Украины» (цитата по Telegram-каналу господина Зеленского). В этот пакет войдут боевые вертолеты и сотни тысяч боеприпасов, сообщил господин Фиала по итогам встречи с господином Зеленским.

Мария Федотова