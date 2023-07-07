В Бурятии продолжается поиск пропавших туристов-водников из Новосибирска

В Бурятии в долине реки Снежной продолжаются поиски туристов из Новосибирска, которые 6 июля во время сплава на катамаранах перевернулись, а на берег затем выбраться смогли только трое человек из восьми. Остальных унесло течением. Как сообщает пресс-служба МЧС России, сегодня, 7 июля, спасатели при облете территории смогли обнаружить двух туристов.

«Мужчины, услышав звук вертолета, подали сигнал с помощью ракетницы. Спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком»,— уточняется в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что по состоянию на 19:00 местного времени (14:00 мск) 7 июля туристы перевезены вертолетом в поселок Новоснежное Иркутской области. Источник «Ъ» в региональном спасательном ведомстве сообщил, что к этому же времени в горно-таежной местности обнаружен еще один человек.

Поиски оставшихся двух туристов, мужчины и женщины, продолжаются, к розыску привлечены 14 человек и 5 единиц спецтехники, в том числе вертолет. Отмечается также, что туристическая группа предварительно регистрировала свой маршрут, а ее участники были экипированы в соответствии с требованиями безопасности. При этом река Снежная, по которой они сплавлялись, отличается «сильным течением, изобилует порогами, водоворотами и завалами».

Влад Никифоров, Иркутск