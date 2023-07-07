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Коммерсантъ FM
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Путин: у стран, устраивающих сложности России, ничего не получится

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания обсудил с постоянными членами Совбеза противодействие антироссийским санкциям. По его словам, у стран, устраивающих сложности для России, «ничего не получалось, ничего и не получится».

«До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен: ничего и не получится. Но надо быть в курсе происходящих событий, поэтому давайте пообсуждаем все эти вопросы. Прошу первым выступить министра иностранных дел»,— заявил президент на опубликованной Кремлем видеозаписи. На этом открытая часть совещания Совбеза завершилась.

5 июля господин Путин в ходе своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что против РФ ведется гибридная война. По его словам, в отношении России введены «беспрецедентные нелегитимные санкции». По его словам, Россия уверенно противостоит «давлению недружественных стран» и будет делать это и в дальнейшем. Владимир Путин полагает, что план Запада по тотальной изоляции России не осуществился, РФ по-прежнему осуществляет активное взаимодействие и сотрудничество со своими партнерами (в том числе по ШОС).

Александр Кислов

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