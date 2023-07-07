Воронежские власти будут отстаивать до последней инстанции новые сроки капремонта многоквартирных домов

Власти Воронежской области будут идти до последней инстанции в спорах с жителями о переносах капремонта многоквартирных домов на новый срок. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель регионального департамента ЖКХ и энергетики Максим Зацепин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так господин Зацепин прокомментировал проигранный в облсуде процесс по делу о переносе на почти 20 лет вперед капремонта дома на Домостроителей,35 в Воронеже. Вместе с правозащитниками жильцы добились того, чтобы срок вернулся к 2020–2034 годам вместо новых 2050–2052 годов.

Глава ведомства напомнил, что дело пока завершилось только в первой инстанции: «Реакция департамента спокойная, наше дело в суде доказать, что мы сделали правильно. Это личное дело каждого — идти в суд или нет. Мы не можем не признать, что программа эффективна, потому что когда она формировалась в 2013–2014 году, не был визуально обследован ни один дом. Сегодня все это сделано, на каждый дом есть материалы обследования, процент износа. Да, есть ошибки, в суде мы их прорабатываем».

По словам Максима Зацепина, сейчас есть еще 5–6 аналогичных процессов, но пока сложно сказать, будет ли это серьезный тренд. «Мы готовы отстаивать позицию и объяснять методику расчетов во всех судах, сколько бы их и ни было», — пояснил он. Господин Зацепин отметил, что власти «абсолютно объективно» относятся ко всем заявлениям при рассмотрении: «Если где-то критическая ситуация, мы видим ее и не уходим. Мы уже включили порядка 100 домов в досрочную реализацию. Особенный упор делаем на кровельные работы, главное, чтобы крыша не протекала. Но если в программе раньше стоял один срок, и его требуют вернуть, а мы видим, что еще лет десять дом постоит, переносить не будем».

О причинах изменения программы капремонта воронежских домов читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Жилье пошло на новый срок».

Александр Прытков

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