Воронежские власти создали компанию «Экомир», которая по концессии может построить 19 объектов ТКО за 8,4 млрд рублей

На базе воронежского государственного унитарного предприятия «Облкоммунсервис» (принадлежит облправительству, в статусе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами работает в 18 районах) создана компания «Экомир», которая планирует строить по концессии объекты ТКО. Об этом на пресс-конференции в ответ на вопрос «Ъ-Черноземье» на пресс-конференции рассказал руководитель регионального департамента ЖКХ и энергетики Максим Зацепин.

По его словам, сейчас компания занимается укомплектованием штата. Кроме того, уже подготовлена первая частная концессионная инициатива: «Скоро она будет опубликована на первые полигоны». Соглашения планируется заключать по каждому объекту, уточнил господин Зацепин.

Чиновник также рассказал, что у властей уже готова проектно-сметная документация для строительства трех полигонов ТКО в Бобровском, Поворинском и Россошанском районах. Еще по четырем объектам ведется проектирование, они могут появиться в Аннинском, Верхнемамонском, Новохоперском и Подгоренском районах. Кроме того, в августе ожидается завершение строительства Калачеевского полигона, на который власти выделили 434,3 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Экомир» зарегистрировано в Воронеже 2 мая 2023 года для обработки и утилизации неопасных отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — ГУП ВО «Облкоммунсервис». Гендиректором стала Анна Костерева. С декабря 2016 по январь 2019 года она возглавляла воронежское ООО «Рента», которое занимается арендой и управлением недвижимостью. С момента регшистрации в июле 2016 года несколько месяцев этой компанией руководил Максим Зацепин, он же был единственным владельцем с июля 2016 по апрель 2018 года. Тогда же господин Зацепин перешел в Фонд капремонта многоквартирных домов Воронежской области. В начале 2019 года он стал замглавы регионального департамента дорожной, а осенью возглавил департамент ЖКХ. Сейчас «Рентой» управляет и владеет Татьяна Зацепина.

Власти рассчитывают через «Экомир» построить и модернизировать 19 объектов ТКО (полигоны, мусоросортировочные комплексы, производства RDF-топлива и компоста) общей мощностью 1,079 млн т в Аннинском, Бобровском, Лискинском, Калачеевском, Новохоперском, Поворинском, Россошанском и Семилукском районах. Предварительная стоимость работ оценивается в 8,39 млрд руб. В эксплуатацию объекты могут быть введены в 2024–2026 годах. Финансировать строительство будет «Российский экологический оператор» через льготный кредит под 5,5% годовых. Изначально концессию планировалось заключить сразу на все объекты.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноезмье» «За Воронежем подбирают отходы».

Александр Прытков

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