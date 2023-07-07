Reuters: Китай готовится оштрафовать Ant Group более чем на $1 млрд

Народный Банк Китая завершил расследование в отношении Ant Group и готовится объявить в ближайшие дни о наложении крупного штрафа на финтех-компанию. Об этом со ссылкой на собственные источники в Центробанке, сообщает Reuters. По данным агентства, власти намерены оштрафовать Ant как минимум на 8 млрд юаней ($1,1 млрд).

На фоне этой новости акции Alibaba Group Holding выросли на 3,4% в Гонконге. С отмены IPO Ant Group, финансового подразделения Alibaba, в сентябре 2020 года начались проблемы технологического гиганта и его основателя Джека Ма. За пару дней до предполагаемого IPO Ant регуляторы вызвали господина Ма на допрос, а размещение Ant Group было отложено на неопределенный срок. По данным западных СМИ, за этим решением стоял Си Цзиньпин, которому не понравилось, что господин Ма неоднократно критиковал китайские власти.

В апреле 2021 года регулятор взыскал рекордный штраф с Alibaba в размере 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства и распорядился провести масштабную реструктуризацию Ant Group.

Штраф в отношении Ant станет одним из крупнейших в истории китайских интернет-компаний. Тем не менее, как отмечает Reuters, он положит конец расследованию, а также позволит компании сохранить банковскую лицензию, вернуться к полноценной деятельности и в будущем, возможно, все же провести IPO.

Кирилл Сарханянц