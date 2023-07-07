Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Reuters: Китай готовится оштрафовать Ant Group более чем на $1 млрд

Народный Банк Китая завершил расследование в отношении Ant Group и готовится объявить в ближайшие дни о наложении крупного штрафа на финтех-компанию. Об этом со ссылкой на собственные источники в Центробанке, сообщает Reuters. По данным агентства, власти намерены оштрафовать Ant как минимум на 8 млрд юаней ($1,1 млрд).

На фоне этой новости акции Alibaba Group Holding выросли на 3,4% в Гонконге. С отмены IPO Ant Group, финансового подразделения Alibaba, в сентябре 2020 года начались проблемы технологического гиганта и его основателя Джека Ма. За пару дней до предполагаемого IPO Ant регуляторы вызвали господина Ма на допрос, а размещение Ant Group было отложено на неопределенный срок. По данным западных СМИ, за этим решением стоял Си Цзиньпин, которому не понравилось, что господин Ма неоднократно критиковал китайские власти.

В апреле 2021 года регулятор взыскал рекордный штраф с Alibaba в размере 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства и распорядился провести масштабную реструктуризацию Ant Group.

Штраф в отношении Ant станет одним из крупнейших в истории китайских интернет-компаний. Тем не менее, как отмечает Reuters, он положит конец расследованию, а также позволит компании сохранить банковскую лицензию, вернуться к полноценной деятельности и в будущем, возможно, все же провести IPO.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...