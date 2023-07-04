На Литейном проспекте уложили более 3,5 тонн асфальта

В центре Петербурга продолжается ремонт Литейного проспекта. В общей сложности за минувшие выходные здесь было уложено 3 650 тонн асфальтобетона, сообщили 4 июля в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Как уточнили в КРТИ, работы на объекте выполняет ДСК «АБЗ-Дорстрой». Всего до середины июля дорожникам предстоит привести в нормативное состояние 1,9 км дороги от Невского проспекта до Литейного моста.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорожные ограничения из-за ремонта на Литейном проспекте, предположительно будут действовать до 9 июля.

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