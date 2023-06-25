На Литейном и у Финляндского вокзала ограничат движение из-за ремонта

С понедельника, 26 июня, в Санкт-Петербурге на время проведения ремонтных работ ограничивается движение транспорта на нескольких участках в центре города.

В частности, как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, с 26 июня по 9 июля водителей потеснят на Литейном проспекте — там ограничения будут действовать от Невского проспекта до Литейного моста. Планируется обновить асфальтобетонное покрытие проезжей части, отремонтировать тротуары, заменить бортовой камень и нанести дорожную разметку.

В свою очередь, на Боткинской улице и на площади Ленина — от улицы Академика Лебедева до улицы Комсомола с 26 июня по 9 августа движение будет ограничено из-за замены рельсошпальной решетки и дорожного покрытия в границах трамвайных путей протяженностью 0,76 км.

На время ремонта вносятся изменения в маршруты движения общественного транспорта, подробнее о которых можно узнать на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на севере Петербурга также стартовали работы по ремонту Приморского проспекта. Магистраль обновят на участке от улицы Академика Крылова до Планерной улицы.

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