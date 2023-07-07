Земфира обжаловала отказ суда снять с нее статус иностранного агента

Певица Земфира Рамазанова (объявлена в РФ иностранным агентом) подала жалобу на отказ Замоскворецкого районного суда Москвы снять с нее статус иноагента, сообщили ТАСС в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Минюст России объявил Земфиру иностранным агентом 10 февраля 2023 года. В обосновании этого решения говорилось, что певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах», «получала поддержку от иностранных источников».

14 июня Замоскворецкий суд отклонил ее иск к Минюсту о признании иноагентом. В ходе заседания представитель министерства обосновывал иностранное финансирование певицы данными Росфинмониторинга, а ее позицию по поводу конфликта на Украине — информацией из соцсетей.

Эрдни Кагалтынов