Зампред главы комитета по образованию Петербурга Михаил Пучков ушел с должности

Заместитель председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга Михаил Пучков оставил свою должность, сообщает ЗАКС.Ру. Официально он больше не работает в правительстве города с 6 июля.

Причины увольнения чиновника издание не называет. Чем он займется после госслужбы, неизвестно. Часть его обязанностей в Смольном передана новому заместителю главы комитета Павлу Розову.

Михаил Пучков занял должность зампреда председателя комитета в ноябре 2020 года. В комитете он отвечал за направления развития образования, цифровую трансформацию отрасли, информационное сопровождение работы комитета и аттестацию педагогических кадров. До этого в течение 10 лет он работал в РГПУ имени Герцена на должности проректора по инновациям и информационным технологиям.

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