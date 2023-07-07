«Хочется вырваться из своей провинциальной реальности»

На майском заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совет неравнодушных) уральский политик, глава Монархической партии России (существовала в 2012-2019 годы) Антон Баков выступил с инициативой наделения статуса Императорской федеральной территории мест в городе, связанных с Домом Романовых. В интервью «Ъ-Урал» он объяснил, как реализовать эту идею, и какой эффект это принесет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Баков готов бороться за статус Императорской федеральной территории для Екатеринбурга

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Антон Баков готов бороться за статус Императорской федеральной территории для Екатеринбурга

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

— Что такое федеральные территории? Как они предусмотрены законодательством?

— Есть ст. 67 Конституции РФ, где сказано, что «на территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории».

Федеральная территория может быть очень маленькой. Образец – «Сириус» (образовательный центр на черноморском побережье Сочи – «Ъ-Урал»), там всего 15 кв. км. В нем своя администрация, свои выборы.

Можно еще вспомнить султанат Джокьякарта. Это административный регион в Индонезии, где живет 1,5 млн человек. Он до сих пор управляется султаном и передается по наследству. У них даже еще смешнее: есть султанат и крошечное княжество в нем.

— Почему вы предложили создать в Екатеринбурге Императорскую федеральную территорию?

— Надо повышать значимость Екатеринбурга, как-то наполнять его новыми смыслами. На самом деле все это придумали сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников, когда написали новую версию Конституции. В ней появилась статья о том, что нам надо «склеить историю России», что мы должны обеспечить непрерывную преемственность и так далее. Доказать, что и белые, и красные были правы. Императорский период надо сочетать не с советской Россией, а хотя бы с «пост-Россией».

Уникальная возможность для этого есть в Екатеринбурге. У нас есть Ипатьевский дом (место в Екатеринбурге, где расстреляли семью Николая II; сейчас здесь построен Храм-на-Крови — «Ъ-Урал»), есть алапаевские места (место гибели других членов Дома Романовых). Да, это трагедия семьи Романовых, но можно показать, что история не закончилась, и что у нее еще может быть хэппи-энд.

— Как можно реализовать эту инициативу?

— Необходим федеральный закон об Императорской федеральной территории в Екатеринбурге. Его должен внести либо кто-то из членов Совета Федерации, либо депутатов Государственной думы, либо законодательного собрания Свердловской области. Возможно, мы сами внесем законодательную инициативу в законодательное собрание, и дальше она либо будет лежать там 20 лет, либо ее когда-нибудь продвинут вперед.

Я обратился с идеей создания императорской столицы Урала к Путину в 2012 году, когда создал Монархическую партию. Мы нашли человека, который мог подписать прошение – Николая III, нашего Романова. Мы обращались официально в администрацию президента с письмом. Мне ответил какой-то мелкий клерк и сказал, что наше прошение рассмотрят. Сейчас появилась юридическая возможность.

— Как это будет работать?

— Недавно на местном телевидении мы разбирались на тему Уральской республики, созданной 30 лет назад. Выяснилось, что старшее поколение помнит только версию Эдуарда Росселя, а младшее – только версию Владимира Путина по спасению территориальной целостности. В общем-то, от Уральской республики осталось только название.

Я думаю, что Императорская территория тоже останется как название. Она поднимет статус Екатеринбурга, может, добавит нам денег. Это будет зависеть от того, насколько влиятельны будут отцы города, отцы этой территории. То есть, это движуха и бренд.

В Екатеринбурге максимум два гектара, которые как-то связаны с императорской семьей. Все остальное будет находиться не на этих плоских картах, а как виртуальные территории. Все, что существует, существует в основном в виртуальном пространстве.

— В Екатеринбурге места, связанные с императорской семьей, это Храм-на-Крови, Ганина Яма и Поросенков лог. Их будут называть федеральной территорией?

— Вы же понимаете, что эти территории не будут оторваны от Екатеринбурга. Это просто совсем другой статус, изменение в головах людей. Когда я был молодой, Свердловск называли Зеленозаборском, потому что Борис Ельцин (первый секретарь свердловского обкома КПСС — «Ъ-Урал») велел все заборы покрасить в зеленый цвет. Это как Уральская республика, которой не было, но которая есть. Как уральские франки. Как аромат гладиолусов, которые, как известно, не пахнут.

В общем-то, мы брендируем местность и привлекаем инвестиции в регион.

— С особым налогообложением?

— Я считаю, что надо все делать пошагово. То есть, для начала получить статус, создать федеральное бюджетное учреждение. Это будет проектный офис с некоторыми ресурсами.

— Кто поддерживает вашу инициативу?

—На Совете неравнодушных мэр Алексей Орлов предложил изучить мнение жителей города. Этот вопрос мы обсуждали на первом заседании «Екатеринбуржского клуба», который возглавляет Анатолий Гайда (советник губернатора Свердловской области — «Ъ-Урал»). Вадим Дубичев (первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства — «Ъ-Урал») видит в федеральных территориях образовательное направление.

Есть группа энтузиастов. Там, между прочим, 10 профессоров. У нас город не идиотов. Вроде не бездельники, могли бы жить, нам бы федеральное финансирование.

По-моему, никто не откажется, даже Путин поддержит.

— У нас запускают «Императорские туристические маршруты». Этого разве недостаточно?

— Это прекрасно. А представляете, если у нас будет статус Императорской федеральной территории? Хочется же иногда вырваться из своей провинциальной реальности. Больше никто, кроме нас, на это не пойдет.

Интервью взяли Дарья Башлыкова и Николай Яблонский