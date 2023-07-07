Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой в истории

В ночь на 7 июля в Москве был обновлен суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха. Предыдущий рекорд был установлен почти 70 лет назад — в 1954 году, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Прошедшей ночью в Москве был обновлен суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха. Еще никогда, за всю историю наблюдений за погодой, ночь 7 июля не была такой теплой»,— написал господин Леус в Telegram-канале. Минимальная температура воздуха ночью на метеостанции ВДНХ составила 21,8°С, что на 0,7°С теплее прежнего рекорда, установленного в 1954 году.

По прогнозу Гидрометцентра, днем 7 июля в Москве будет 26–28°С, облачно, возможен дождь, местами сильный, и гроза с порывами ветра до 20 м в секунду. За сутки может выпасть более 25 мм осадков. Из-за прогнозируемых гроз и ливней городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности.

Милена Костерева