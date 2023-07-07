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Коммерсантъ FM
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Дерипаска предрек скорый «час расплаты» США из-за санкций

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что показатели доходности казначейских облигаций США свидетельствуют о приближающемся часе расплаты из-за введенных Вашингтоном санкций. По состоянию на 10:30 мск доходность двухлетних казначейских облигаций достигла 5,01%, десятилетних — 4,03%.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Олег Дерипаска

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Час расплаты за санкционный раж становится ближе. Осталось года три, три с половиной»,— написал господин Дерипаска в Telegram-канале, комментируя статью The Financial Times о ситуации на американском рынке акций.

В частности, в статье FT говорится о массовом оттоке инвесторов из американских акций на фоне роста доходности облигаций из-за данных о рекордной занятости в США. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла до самого высокого с 2007 года уровня, превысив 5%. Доходность десятилетних облигаций выросла до самого высокого уровня с марта, поднявшись выше отметки 4%.

Доходность казначейских облигаций начала расти на фоне опасений новых повышений ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). По итогам июньского заседания ФРС США впервые с марта 2022 года воздержалась от повышения ставки, оставив ее на уровне 5–5,25%. Прогноз участников Комитета по открытым рынкам ФРС при этом предусматривает повышение ставки в этом году до уровня 5,5–5,75%.

Подробнее — в материале «Ъ» «ФРС придержала ставку».

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