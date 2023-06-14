ФРС придержала ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания впервые с марта 2022 года воздержалась от повышения ставки, оставив ее на уровне 5–5,25%. Прогноз участников Комитета по открытым рынкам ФРС при этом предусматривает повышение ставки в этом году до уровня 5,5–5,75%. В обновленном макропрогнозе ФРС повысила как оценку роста ВВП США, так и ожидания по базовой инфляции. По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, регулятор продолжит практику принятия решений «от заседания к заседанию» — рынки ждут повышения ставки уже в июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Комитет по открытым рынкам ФРС США в среду воздержался от повышения ключевой ставки, оставив ее на уровне 5–5,25%. Напомним, в мае регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта, но отказался от прежнего указания на необходимость ее дальнейшего увеличения.

Сохранение ставки на текущем уровне позволит ФРС учесть дополнительные данные и их влияние на монетарную политику, говорится в заявлении.

В оценке состояния экономики США регулятор отметил, что деловая активность расширяется «умеренными темпами», безработица остается низкой, а инфляция — на повышенном уровне. ФРС в своем заявлении сохранила формулировку о том, что ужесточение условий кредитования скажется на домохозяйствах и компаниях, приведет к снижению экономической активности, занятости и инфляции, но в «неопределенной» степени. Далее ФРС будет учитывать накопленный эффект повышений и лаг, с которым они действуют на экономику.

Глава ФРС Джером Пауэлл по итогам заседания заявил, что большинство участников комитета ожидают повышения ставки до конца этого года. Он также отметил нехватку кадров на рынке труда и необходимость разделения уровня ставки и скорости ее повышения. Регулятору нужно время в том числе для того, чтобы оценить последствия для финансового сектора произошедшего банковского кризиса, отметил господин Пауэлл.

Отметим, что точечный график с прогнозами участников комитета, опубликованный по итогам заседания, предполагает повышение ключевой ставки в этом году до уровня 5,5–5,75% и разворот политики ФРС только в 2024 году.

Участники рынка после публикации итогов заседания изменили свои ожидания и теперь также ждут повышения ставки уже на июльском заседании.

Давление на ФРС снижается по мере замедления инфляции — в мае индекс потребительских цен в США (CPI) снизился до 4% в годовом выражении против 4,9% в апреле. Значение показателя стало минимальным за два года (месяц к месяцу прирост замедлился с 0,4% до 0,1%). Однако базовая инфляция замедлилась лишь с 5,5% до 5,3% год к году, а месячные темпы ее роста остались на уровне 0,4% — в частности, ускорился рост цен на аренду и транспортные услуги. Затраты на энергоносители при этом упали на 11,7% (минус 3,6% за месяц), на продовольствие — выросли на 6,7% (к апрелю — плюс 0,2%).

Обновленный прогноз ФРС предусматривает снижение суммарной инфляции в США в этом году до 3,2% при росте экономики на 1%, а не на 0,4% ВВП, как ожидалось в марте,— в этой части прогноз был существенно улучшен. В первом квартале рост экономики США составил 1,3% в годовом выражении. Прогноз по базовой инфляции, однако, был повышен — с 3,6% до 3,9% (с замедлением до 2,6% в следующем году). В то же время уровень безработицы в США в мае повысился до 3,7% против 3,3% в апреле — несмотря на появление 399 тыс. новых рабочих мест (этот показатель оказался выше, чем в марте и апреле этого года). Тем не менее свой прогноз по безработице на этот год ФРС снизила с 4,5% до 4,1%.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что ФРС, вероятно, будет отталкиваться от данных по инфляции в июне — если рост цен не покажет дальнейшего прогресса в своем замедлении, то регулятор в июле может снова повысить процентные ставки на 0,25 процентного пункта.

Татьяна Едовина