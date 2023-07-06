В Екатеринбурге скончался второй зараженный менингококком сотрудник Ozon

В Екатеринбурге после заражения менингококковой инфекцией скончался второй сотрудник распределительного центра Ozon. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что по данным на 5 июля было зарегистрировано семь случаев заражения инфекцией среди работников распределительного центра. Первым скончавшимся стал 21-летний молодой человек. 30 июня, когда он находился в хостеле с другими работники распределительного центра, у него поднялась температура. Врачи не успели его спасти.

В пресс-службе Ozon сообщили, что в компании введен масочный режим, у сотрудников измеряют температуру, а поверхности обрабатывают антисептиком. На складе проводится дезинфекция, работают три бригады врачей.

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком. Это воспаление мягкой мозговой оболочки головного мозга. Оно распространяется воздушно-капельным путем с респираторными выделениями и выделениями из горла. Возбудителями менингита могут быть многие микроорганизмы, в том числе бактерии, вирусы, грибки и паразиты.

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