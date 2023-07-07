В историческом центре Самары ограничили парковку

Чиновники Самары решили повысить пропускную способность улично-дорожной сети и сократить число заторов по ул. Молодогвардейской. Для этого они ограничили парковку на участке от ул. Вилоновской до Ульяновской. Но это только первый этап. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

«На участке Молодогвардейской от Ульяновской до Маяковского ограничение парковки планируется ввести с 1 августа 2023 года»,—говорится в сообщении.

Ранее в Самаре объявили о ночных перекрытиях движения транспорта по ул. Фрунзе. Речь идет об участке от ул. Крупской до Шоссейной.

Также с пятницы ограничено движение по ул. Вольской на участке от пр. Кирова до Вольской. Это связано с ремонтом теплотрассы.

Георгий Портнов