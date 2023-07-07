В историческом центре Самары ограничили парковку

Чиновники Самары решили повысить пропускную способность улично-дорожной сети и сократить число заторов по ул. Молодогвардейской. Для этого они ограничили парковку на участке от ул. Вилоновской до Ульяновской. Но это только первый этап. Об этом сообщает городская администрация.
«На участке Молодогвардейской от Ульяновской до Маяковского ограничение парковки планируется ввести с 1 августа 2023 года»,—говорится в сообщении.
Ранее в Самаре объявили о ночных перекрытиях движения транспорта по ул. Фрунзе. Речь идет об участке от ул. Крупской до Шоссейной.
Также с пятницы ограничено движение по ул. Вольской на участке от пр. Кирова до Вольской. Это связано с ремонтом теплотрассы.