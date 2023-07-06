В Самаре ограничат движение транспорта по улице Вольской

Движение транспорта в Самаре по ул. Вольской на участке от пр. Кирова до Вольской будет ограничено в пятницу в 9:00 (MSK+1). Ограничение будет действовать до 5:00 субботы, 10 июля, из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Движение троллейбусов №7 в направлении остановки "Завод "Металлург" будет осуществляться по улице Вольской, проспекту Кирова, Стара-Загора, проспекту Кирова, Ремесленному переулку и далее своим маршрутом»,— говорится в сообщении.

Кроме того, троллейбусы №15 в этот период проследуют от остановки «Железнодорожный вокзал» по трассе троллейбуса №4. Помимо прочего, автобусы №21, 34 и 99 в направлении пр. Металлургов в это время будут двигаться через пр. Кирова, Ремесленный переулок, ул. Каховскую и далее по своему маршруту.

Ранее в Самаре объявили о ночных перекрытиях движения транспорта по ул. Фрунзе. Речь идет об участке от ул. Крупской до Шоссейной.

Георгий Портнов