В результате пожара в доме престарелых в Милане погибли шесть человек, пострадал 81

В доме престарелых Casa dei Coniugi, расположенном на юго-востоке Милана, начался пожар. Погибли шесть человек. Всего в медучреждения был доставлен 81 человек, сообщает агентство ANSA.

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По данным агентства, пожар начался в ночь на 7 июля, около 1:20 по местному времени (2:20 мск), на первом этаже здания. Как уточняет Corriere della Sera, на тот момент в здании находились 173 пациента. Всего дом престарелых рассчитан как минимум на 210 человек. В пожаре погибли две женщины. Еще четверо человек — три женщины и мужчина — умерли в результате отравления продуктами горения.

Причина пожара в настоящее время не установлена. Однако версию с поджогом пожарные исключают, пишет ANSA. По данным Corriere della Sera, причиной пожара стали «случайные действия». Движение по улице, на которой произошел пожар, временно перекрыли.

Дом престарелых Casa dei Coniugi расположен в трехэтажном здании 1920 года постройки. Работает с 1955 года. Corriere della Sera пишет, что учреждение принимает пожилых людей, которые в разной степени не могут обслуживать себя самостоятельно, но не нуждаются в стационарном лечении. Всего в доме престарелых 12 отделений, два из которых предназначены для пациентов с болезнью Альцгеймера.

Милена Костерева