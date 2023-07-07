Суд ужесточил приговор застройщику из Сочи за хищение 1 млрд рублей

Срок наказания генерального директора сочинской строительной компании «БГ-Инвест» Анзора Пруидзе, осужденного за присвоение 1 млрд руб. дольщиков, увеличили на два месяца. Об этом сообщает «Ъ-Юг» со ссылкой на источник.

В 2022 году гендиректора компании-застройщика осудили на семь лет лишения свободы за совершенное преступление. Суд установил, что от действий злоумышленника пострадали дольщики строительства жилого комплекса «Туапсинский», а также комплексов апартаментов «Фазотрон» и «Горизонт». В общей сложности потерпевшими были признаны 949 человек.

Изначально Центральный районный суд Сочи приговорил фигуранта дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), к пяти годам колонии. Хостинский районный суд увеличил наказание на два года. Позднее это решение было пересмотрено в Краснодарском краевом суде, и срок заключения правонарушителя сократили на два месяца. По представлению прокурора Четвертый кассационный суд направил дело на пересмотр, после чего застройщику избрали наказание, определенное Хостинским судом,— семь лет колонии общего режима.

За время судебных разбирательств предприниматель вышел на свободу, поскольку провел установленный период наказания в СИЗО. Позднее Анзора Пруидзе взяли под стражу на время расследования нового уголовного дела, связанного с мошенничеством. Поводом стало обращение кредитора, предъявившего требования на 11 млн руб.

В апреле текущего года было прекращено дело о банкротстве бизнесмена, признанного несостоятельным в 2020 году, в связи с урегулированием претензий кредиторов.

Анастасия Донскова

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