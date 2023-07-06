Прокуроры подтянули срок

В Краснодаре коллегия по уголовным делам краевого суда добавила два месяца к сроку наказания гендиректору сочинского ООО «БГ-Инвест» Анзору Пруидзе, который признан виновным в присвоении средств покупателей жилья на сумму 1 млрд руб. В деле шла речь о махинациях при продаже помещений в комплексах «Туапсинский», «Фазотрон» и «Горизонт», которые не завершены до сих пор. Приговор господину Пруидзе, вынесенный в еще апреле 2022 года, несколько раз пересматривался по требованию прокуратуры, которая настаивала на ужесточении наказания. В итоге застройщик был осужден на семь лет лишения свободы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд приговорил гендиректора сочинской компании «БГ-Инвест» Анзора Пруидзе к семи годам лишения свободы за особо крупное мошенничество, сообщили «Ъ-Юг» в объединенной пресс-службе судов края. Это уже второе решение крайсуда в отношении скандально известного сочинского застройщика. В 2019 году господин Пруизде был осужден на пять лет за хищение средств покупателей недвижимости в ЖК «Москва», ЖК «Горка» и ТЦ «Привокзальный», ущерб составил 1,4 млрд руб.

В уголовном деле, которое краевой суд рассмотрел сейчас, речь шла о махинациях на 1 млрд руб. при продаже квартир в ЖК «Туапсинский», «Фазотрон» и «Горизонт». Приговор по этому эпизоду был вынесен Хостинским райсудом в апреле 2022 года, тогда Анзор Пруидзе был осужден на семь лет колонии общего режима. Прокуратура края оспорила приговор в крайсуде, попросив существенно ужесточить наказание. Подсудимый предложил оправдать его, с этим согласились представители нескольких потерпевших. По их мнению, покупателей никто не обманывал, речь идет лишь о затягивании сроков ввода объектов. В июле 2022 года коллегия по уголовным делам краевого суда практически оставила приговор без изменений, лишь снизив наказание застройщику на два месяца, указав на смягчающее обстоятельство – состояние здоровья матери бизнесмена.

В декабре 2022 года прокурор края Сергей Табельский направил в 4-й кассационный суд требование об отмене смягченного наказания, настаивая на том, что оно является несправедливым. По мнению господина Табельского, суды первой и апелляционной инстанций не приняли во внимание тот факт, что преступными действиями застройщика затронуты интересы большого количества граждан, ущерб не возмещен, проблемные объекты не достроены. В феврале 2023 года 4-й кассационный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в крайсуд. К тому моменту бизнесмен уже успел выйти на свободу – время его пребывания в СИЗО с 2018 года было зачтено как отбытое в колонии общего режима.

В ходе повторного рассмотрения дела в краевом суде прокуратура настаивала на ужесточении наказания Анзору Пруидзе, но суд ограничился тем, что вернул двухмесячную добавку к сроку лишения свободы, увеличив его до семи лет. Предприниматель участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО – в июне этого года его арестовали по другому делу о мошенничестве.

Адвокат Андрей Попов, защитник Анзора Пруизде, на запрос «Ъ-Юг» не ответил.

По мнению участников процесса, высказанному анонимно, длительные споры вокруг приговора Анзору Пруизде связаны с арестами на его имущество – помещения в строящихся ЖК. Часть потерпевших заинтересована в снятии ограничений, чтобы продать купленную недвижимость, эти потерпевшие выступают за скорейшее вступление приговора в силу, соглашаясь с тем, чтобы наказание бизнесмену оказалось мягким. Другие потерпевшие считают, что Анзор Пруидзе должен понести гораздо более суровое наказание, их поддерживает прокуратура.

Анна Перова, Краснодар