Премьер Японии примет участие в саммите стран НАТО в Литве в июле

Премьер-министр Японии Фумио Кисида примет участие в саммите стран НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. После он отправится в Брюссель, где проведет встречу с руководством Евросоюза. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

«Премьер-министр Кисида с 11 по 13 июля посетит Вильнюс и Брюссель. В Литве он примет участие в саммите НАТО, в Бельгии — в регулярной встрече на высшем уровне между Японией и ЕС»,— сказал господин Мацуно на регулярной пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Хирокадзу Мацуно отметил, что Фумио Кисида будет участвовать в саммите НАТО во второй раз. По его словам, на полях саммита он проведет двусторонние встречи о ситуации с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе.

Саммит лидеров стран НАТО пройдет 11 и 12 июля в Вильнюсе. Президент Литвы Гитанас Науседа говорил, что Украина не получит на грядущем саммите приглашение на вступление в НАТО. Премьер Эстонии и генсек НАТО обещали скорый «сюрприз» по членству Украины в блоке.

Олеся Павленко