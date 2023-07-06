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Коммерсантъ FM
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Компания OceanGate приостановила все экспедиции после потери батискафа «Титан»

OceanGate, компания—оператор затонувшего батискафа «Титан», в котором в Атлантическом океане в июне погибли пять человек, включая ее главу Стоктона Раша, объявила о приостановке проведения всех экспедиций. Объявление размещено на сайте OceanGate одной красной строчкой, когда оно появилось — неясно. AFP пишет, что это произошло сегодня, 6 июля.

«OceanGate приостановила все исследовательские и коммерческие операции»,— говорится на сайте компании. Компания не предоставила никаких подробностей. Власти США и Канады продолжают расследовать причину имплозии, в результате которой погибли все находившиеся в батискафе.

Имплозия — взрыв, направленный внутрь, в противоположность обычному взрыву.

«Титан» отправился к обломкам легендарного «Титаника» 18 июня. 22 июня появились сообщения, что спасателям удалось обнаружить некие обломки примерно в полукилометре от «Титаника».

Связь с батискафом была потеряна в 2:43 (мск) понедельника, через 1 час 45 минут после начала погружения. На борту помимо господина Раша находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Батискаф «Титан» длиной 6,7 м должен был без проблем спускаться на глубину до 4 тыс. м. Стоимость путешествия на нем на одного человека составляла $250 тыс. Эксперты пришли к выводу, что аппарат раздавило высокое давление.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Безопасность — пустая трата времени».

Мария Федотова

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