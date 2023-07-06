Стороннику националистической идеологии ответили огнем

В Тюменской области возбуждены уголовные дела по факту приготовления к совершению теракта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконное хранение взрывного устройства и оружия. По данным СКР, 38-летний тюменец планировал подорвать нефтепровод. Когда его попытались задержать сотрудники ФСБ, он оказал сопротивление и был застрелен. При нем обнаружено оружие и взрывчатка. По данным следователей, мужчина разделял идеологию террористического украинского военизированного объединения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Силовики Тюменской области сообщили о предотвращении подрыва нефтегазового распределительного узла в Исетском районе. Как рассказали в региональном СКР, 38-летний тюменец ночью 4 июля планировал подорвать один из объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Во время задержания в лесополосе Исетского района мужчина оказал сопротивление сотрудникам ФСБ, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас. На предупреждения силовиков он не реагировал и был убит ответным огнем.

Как сообщал источник «Ъ-Урал», инцидент произошел рядом с деревней Кукушки у распределительного узла «Транснефти». По данным ФСБ, на месте был обнаружен пистолет ПМ со снаряженными патронами, а также «готовое к применению» самодельное взрывное устройство. Его обезвредили специалисты-взрывотехники.

После происшествия следственные органы СК РФ по Тюменской области возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям: ст.317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ч.1 ст.222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»), ч.1 ст.222.1 УК РФ («Незаконное хранение, взрывного устройства»), и ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»). «Следователями и криминалистами изъяты предметы, значимые для расследования уголовного дела»,— рассказали в региональном следственном комитете.

По версии следствия, житель города Тюмени, был сторонником радикальных взглядов и разделял идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения. Сейчас правоохранительные органы устанавливают иных лиц, которые могут быть причастны к преступлению. «Пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера»,— прокомментировали в ФСБ.

В тот же день, 4 июля, ФСБ сообщила о другой операции по задержанию в Тюмени пособника украинских спецслужб. Так, по данным силовиков, подозреваемый склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения специальной военной операции. По делу о государственной измене ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Мария Игнатова