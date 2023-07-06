Главой Панинского района Воронежской области избран Андрей Кичигин

Замглавы Новоусманского района Воронежской области Андрей Кичигин стал победителем конкурса на должность главы Панинского района. Об этом сообщили в администрации Новоусманского района.

Господин Кичигин займет место Николая Щеглова, который перешел на должность помощника губернатора Александра Гусева по вопросам развития муниципалитетов. 3 июля господин Гусев в ходе встречи с господином Кичигиным поддержал его намерение участвовать в конкурсе. В числе первоочередных задач развития Панинского района в ходе встречи обсуждались обновление инфраструктуры, объектов ЖКХ, водоотведения и дорог, «активизация участия муниципалитета в различных федеральных и региональных программах».

Андрей Кичигин — уроженец Рамонского района Воронежской области. Окончил Воронежский институт экономики и социального управления. Заместителем главы Новоусманского района он работал с февраля 2020 года: на этой должности он курировал ЖКХ, строительство и благоустройство. По словам главы Новоусманского района Дмитрия Маслова, господин Кичигин в числе прочего отвечал за строительство социальных объектов и благоустройство общественных пространств.

Олег Мухин

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