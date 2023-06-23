Глава Панинского района Воронежской области станет помощником губернатора

Воронежский губернатор Александр Гусев предложил главе Панинского района Николаю Щеглову перейти на должность помощника по вопросам развития муниципалитетов. Об этом стало известно по итогам встречи господ Гусева и Щеглова.

На встрече Николай Щеглов рассказал, что за последние пять лет в районе уделили «особое внимание» качественному водоснабжению, был возведен спортивный стадион и лыжероллерная трасса, ведется ремонт школ и строительство амбулаторий. Также «проводится модернизация заводов и предприятий», сообщили в облправительстве со ссылкой на главу.

Николай Щеглов родился в 1957 году в Нижнем Мамоне Верхнемамонского района. В 1986 году окончил Воронежский сельскохозяйственный институт, в 2011-м — Российскую академию госслужбы. Кандидат сельскохозяйственных наук. С 1977 года работал в различных хозяйствах и совхозах, затем — на пищевых предприятиях. Трудился начальником отдела по работе с сельскими поселениями администрации Новоусманского района, референтом заместителя губернатора Воронежской области. Избирался председателем Совета народных депутатов Новоусманского района. Возглавляет Панинский район с 2009 года.

Олег Мухин

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