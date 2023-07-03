В Воронежской области замглавы Новоусманского района Кичигин может возглавить Панинский район

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поддержал намерение заместителя главы администрации Новоусманского района Андрея Кичигина принять участие в конкурсе на должность главы Панинского района. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам встречи господ Гусева и Кичигина.

Губернатор поддержал готовность чиновника участвовать в конкурсе. Андрей Кичигин «поблагодарил главу региона за доверие». В числе первоочередных задач развития Панинского района в ходе встречи обсуждались обновление инфраструктуры, объектов ЖКХ, водоотведения и дорог, «активизация участия муниципалитета в различных федеральных и региональных программах».

В конце июня стало известно, что глава Панинского района Николай Щеглов перейдет на должность помощника губернатора по вопросам развития муниципалитетов. Господин Щеглов родился в 1957 году. С 1977 года работал в различных хозяйствах и совхозах, затем — на пищевых предприятиях, возглавил Панинский район в 2009 году.

Владимир Зоркий